La nuova famiglia iPhone 15 sarà svelata da Apple alla fine dell’estate. Solitamente, il periodo di presentazione è compreso tra settembre ed ottobre e gli indizi lasciano intendere che l’azienda californiana rispetterà la tradizione anche quest’anno.

Possiamo aspettarci che, con il debutto dei nuovi modelli, Apple possa introdurre cambiamenti significativi nella propria lineup. Tra questi, ci sarà quasi certamente l’aumento di prezzo.

Gli analisti sembrano concordi nell’indicare che il device che subirà l’incremento più significativo sarà iPhone 15 Pro Max. A lanciare l’indiscrezione è Jeff Pu di Haitong International Securities. Secondo l’analista, il prezzo di partenza sarà di molto superiore a quello di iPhone 14 Pro Max fissato a 1.099 dollari al momento del lancio.

Apple si sta preparando al lancio dei nuovi iPhone 15 e su iPhone 15 Pro Max debutteranno nuove componenti che renderanno i device più costosi

Le motivazioni di questo aumento non sono specificate nel dettaglio ma l’analista lascia intendere che ci saranno diversi fattori. In particolare, iPhone 15 Pro Max sarà dotato di componenti di nuova generazione che contribuiranno a far lievitare il costo per l’utente finale.

In particolare, Apple andrà ad introdurre una lente periscopica totalmente rivista che migliorerà le qualità di zoom del device. Rispetto a quella da 3x montata su iPhone 14 Pro si passerà ad un’ottica in grado di raggiungere 5x o 6x. Questo cambiamento comporterà anche una diversa disposizione degli elementi interni che quindi necessitano di una nuova ingegnerizzazione, con relativo aumento dei costi.

Inoltre, sempre secondo le indicazioni di Jeff Pu, la produzione di massa di tutti i device della serie iPhone 15 dovrebbe iniziare ad agosto. Considerando tali tempistiche, Apple potrebbe tenere la presentazione della famiglia a partire da settembre.

Le prime stime lasciano intendere una produzione totale di circa 84 milioni di unità di iPhone 15 nel corso del secondo semestre del 2023. La suddivisione dei dispositivi andrà a premiare proprio i modelli Pro in quanto l’azienda di Cupertino ritiene saranno quelli più ambiti dagli utenti.