App e giochi gratis sul Play Store di Google tra i titoli a pagamento

Giornata di offerta in casa Android, dove il Play Store sceglie di regalare dei titoli a pagamento in maniera gratuita ai suoi utenti.

Ci sono chiaramente anche le più grandi offerte del mondo Amazon, il quale durante questi giorni affronterà i tanto attesi Prime Day. Ci saranno offerte strepitose che non potete perdervi ed è proprio per questo che abbiamo deciso di proporvi i nostri canali Telegram dedicati. Qui troverete in diretta tutte le offerte di Amazon esclusive, basterà cliccare sui link in basso per entrare gratis:

Play Store: le grandi offerte sono disponibili gratis tra giochi ed app a pagamento, ecco l’elenco completo

Come dimostra l’elenco qui in basso, i titoli in offerta sono tantissimi. Basti pensare che abbiamo deciso di redigere un elenco solo con alcune delle proposte lanciate sul Play Store. Ce ne sono infatti molte altre, ma quelle che trovate in basso rappresentano alcune delle più interessanti soprattutto se rapportate ad un costo totalmente gratuito. Vi consigliamo di procedere con il download prima che tutto torni alla normalità, basterà solo cliccare sui link che trovate evidenziati.

Troverete ovviamente sia giochi che applicazioni, con una particolare attenzione in merito ai pacchetti di icone per personalizzare il vostro smartphone.