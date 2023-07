WindTRE fa imbestialire gli utenti, prezzi aumentati sulle offerte

Questa volta non si parla di WindTRE per raccontare delle nuove offerte lanciate nell’ultimo periodo. Gli utenti sono infatti abbastanza arrabbiati, visto che il gestore sta inviando dei nuovi messaggi informativi da qualche giorno. Diversi clienti sono stati infatti informati di una rimodulazione imminente per quanto riguarda la loro offerta. Si tratterebbe in questo caso della seconda parte riguardante la variazione che fu annunciata già durante lo scorso mese di aprile, la quale cominciò ad essere messa in pratica dopo il primo rinnovo successivo al 17 maggio.

Ciò significa una sola cosa, ovvero che ci sarà un nuovo aumento dopo il 20 luglio. Si tratta di una modifica unilaterale del contratto che prevede quindi un incremento automatico dei giga che passeranno da 30 ad essere illimitati in base ai casi specifici. C’è anche un’alternativa che gli utenti possono sposare, ovvero quella di aderire ad un piano Plus fatto di costi immutati rispetto all’offerta attuale, ma ovviamente con l’integrazione di contenuto per il disturbo che è stato arrecato da WindTRE al cliente.

WindTRE aumenta il prezzo mensile di alcune offerte: ecco di quanto

Ora che WindTRE ha informato gli utenti, molti hanno storto il naso visto il prezzo che aumenterà. Si parla di 2 euro di aumento per alcune offerte.

Ci sono diverse alternative da prendere in considerazione, con la prima che è quella di accettare ovviamente la rimodulazione. Gli utenti potranno quindi attivare anche l’altro piano che lascerà i costi invariati o effettuare la portabilità del numero ad un altro gestore. Ai potrà anche esercitare il diritto di recesso senza dover pagare i costi e penali.