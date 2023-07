La promozione Giga X2 di Very Mobile raddoppia i dati per un anno intero. È possibile ottenere 200 GB di spazio di archiviazione, chiamate illimitate e messaggi di testo illimitati per soli 6,99 euro al mese. L’offerta include una carta SIM gratuita, l’attivazione e la consegna. L’unico inconveniente della promozione di Very Mobile è che è limitata nel tempo; se volete effettuare chiamate, inviare messaggi e navigare online senza preoccupazioni, dovete agire rapidamente visitando la pagina dedicata alla promozione per effettuare l’acquisto.

Non ci sono prezzi nascosti, non ci sono costi in più e non ci sono penali per l’annullamento di un accordo. Potete contare sulla rete 4G indipendentemente dal luogo in cui vi trovate grazie alla sua disponibilità del 99,7%. Bastano poche semplici azioni; è possibile acquistare una scheda SIM online e attivarla in uno degli oltre 3.000 punti vendita in tutto il Paese.

Very Mobile Giga X2, potete già attivare l’offerta

Quindi, se utilizzate Very, non sarete mai più vincolati da alcun contratto. Se l’operatore non è all’altezza delle vostre aspettative, siete liberi di abbandonare le offerte in qualsiasi momento senza incorrere in spese o penali. La data di rinnovo è costante ogni mese, in modo da sapere sempre quando sta per arrivare.

L’offerta è disponibile per tutti gli utenti che decidono di passare a Very Mobile da BT Enia, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Iliad, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Rabona New, Telecom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia e WithU.