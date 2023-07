Test psicologico, l'immagine contiene più elementi di quanto credi

I test psicologici basati su immagini sono strumenti interessanti per esplorare aspetti della nostra personalità. In questo caso, il test proposto ci chiede di osservare un’immagine composta da due elementi e di identificare quale abbiamo notato per primo. La nostra risposta può rivelare se abbiamo un bisogno di protezione o se siamo più inclini a proteggere gli altri.

Test psicologico: avete bisogno di sentirvi protetti?

Se la prima cosa che abbiamo notato è un villaggio, con la sua natura, palme, uccelli e capanne, questo indica che siamo degli spiriti liberi. Siamo persone di talento, apprezzate per la nostra compagnia e considerate affidabili da coloro che ci circondano. La nostra empatia e la nostra capacità di ascolto ci portano a tendere verso l’aiuto al prossimo, facendoci diventare dei veri e propri protettori.

D’altra parte, se la prima cosa che abbiamo visto è un elefante, potrebbe indicare che stiamo attraversando un periodo difficile e che stiamo lottando per avere fiducia nelle nostre capacità. Nonostante la nostra umiltà, onestà e gentilezza, potremmo sentirci sopraffatti dalla negatività. In questo caso, l’elefante simboleggia il nostro desiderio di protezione e il bisogno di chiedere aiuto per superare gli ostacoli che incontriamo.

È importante ricordare che, sebbene questi test possano offrire spunti interessanti, dovrebbero essere considerati più come un gioco che come un’analisi psicologica approfondita. La nostra personalità è complessa e non può essere di certo compresa attraverso un singolo test online. Ad ogni modo, se siete curiosi di mettervi alla prova e testare il vostro vero essere, potete sempre fare un salto in Tecnoandroid!