Test psicologico, questi alberi rappresentano la nostra vera personalità

Gli psicologi hanno a lungo esplorato la connessione tra l’uomo e la natura, e un modo in cui questa connessione si manifesta è attraverso il nostro rapporto con gli alberi. Non a caso, il test dell’albero di Karl Koch sviluppato nel 1949, è un esempio di come gli esperti utilizzano la natura per rivelare aspetti nascosti della nostra personalità. Secondo Koch, il disegno di un albero può essere considerato un autoritratto, poiché l’uomo si proietta in quella forma verticale che ricorda la posizione eretta.

Test psicologico: l’uomo è come gli alberi

In questo test psicologico, si chiede di scegliere un albero tra quelli presenti nell’immagine. Ecco una descrizione di ciò che ognuno di questi può rivelare: