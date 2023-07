Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Realme ha tenuto un evento di presentazione ufficiale durante il quale ha svelato due nuovi smartphone della serie Narzo, ovvero i nuovi Realme Narzo 60 5G e Realme Narzo 60 Pro 5G. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Realme annuncia ufficialmente per il mercato indiano i nuovi Realme Narzo 60

Nel corso delle ultime settimane erano emersi in rete svariati teaser dei nuovi device di casa Realme, ma ora sono stati finalmente annunciati. Si parte con il nuovo Realme Narzo 60 5G. Quest’ultimo, in particolare, sembra essere una versione re-branded di Realme 11. Dal punto di vista tecnico, quest’ultimo presenta a bordo il soc MediaTek Dimensity 6020.

Frontalmente troviamo un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.43 pollici in risoluzione FullHD+ e con frequenza di aggiornamento da 90Hz. Sul retro il comparto fotografico include due sensori da 64 e 2 MP.

L’azienda ha anche svelato il nuovo Realme Narzo 60 Pro 5G. Quest’ultimo è un leggero upgrade del fratello minore. È ad esempio alimentato dal soc MediaTek Dimensity 7050 e può vantare la presenza di uno storage interno fino ad addirittura 1 TB. Il display è sempre un SuperAMOLED, ma qui abbiamo una diagonale da 6.7 pollici e un refresh rate da 120Hz. Migliore poi il comparto fotografico, che qui include un sensore principale da 100 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine.

Prezzi e disponibilità

I nuovi device di Realme saranno presto disponibili all’acquisto in India. I prezzi partono da circa 199 euro per Realme Narzo 60 5G e da circa 266 euro per Realme Narzo 60 Pro 5G.