Vodafone nel corso di questa stagione estiva vuole rompere e spezzare il predominio di Iliad sul mercato della telefonia mobile. Il gestore inglese, al fine di ottenere nuovi clienti e di aumentare il suo bacino di pubblico, ha deciso di rilanciare alcune delle sue migliori promozioni low cost con prezzi di grande convenienza e con soglie di consumo molto ampie.

Vodafone, il ritorno della promozione con 70 Giga

Una delle migliori ricaricabili in casa Vodafone in questo mese di luglio è certamente la Special 70 Giga. I clienti che decidono di sottoscrivere questa ricaricabile avranno accesso ad un ticket che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed a 70 Giga per la connessione di rete, anche con l’ausilio della nuova tecnologia 5G, laddove disponibile la copertura.

Il prezzo di questa ricaricabile rappresenta il vero punto di forza. Gli abbonati di Vodafone, infatti, dovranno pagare soltanto 7,99 euro ogni trenta giorni per il rinnovo di questa ricaricabile. Necessaria soltanto una piccola aggiunta extra ed una tantum dal valore di 10 euro per la sottoscrizione della SIM e per l’attivazione della rete.

Questa promozione di Vodafone è indicata in particolare mondo per tutti quegli utenti che andranno ad effettuare la portabilità del loro numero da altro operatore, sia esso Iliad o provider come TIM e WindTre. Per la portabilità del numero saranno sempre necessari sino a tre giorni lavorativi. L’attivazione di questa ricaricabile può essere richiesta presso uno degli store di Vodafone sul territorio italiano.