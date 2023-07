Fermi tutti: sembra che Microsoft abbia svelato di proposito una notizia che ha fatto tremare tutti. Sembra infatti che Sony abbia intenzione di creare una PS5 Slim.

Come si è venuto a sapere? E’ partito tutto dai dei documenti pervenuti dal processo in corso che vede coinvolta la FTC e Microsoft contro Sony.

Secondo quanto riferito da Microsoft e Activision Blizzard (dato che questo documenti faceva parte del processo come prova), ci sono delle citazioni che riguardano una possibile introduzione di una PlayStation 5 Slim nell’immediato futuro. E si parlava proprio di prezzi, oltre al fatto che si è fatto riferimento alla categoria della Switch come punto di riferimento.

L’avvocato di Microsoft ha fatto delle previsioni in merito all’uscita della console, come si può notare anche dalle parole citate all’interno del documento: “Si prevede inoltre che Sony rilascerà una versione portatile di PlayStation 5 entro la fine dell’anno per meno di 300 dollari”.

Manca solo la data ufficiale

Tutto lascia sperare che Sony non ha intenzione di deludere i fan ancora una volta: l’evento di lancio dei giochi del 2023 infatti è stato molto deludente, e sono molti gli utenti che hanno deciso di passare a Microsoft dopo l’annuncio dei titoli che saranno introdotti a breve su PC e XBOX.

Nonostante questo, non si sa la fonte da cui Microsoft ha preso questa notizia. Tuttavia, tutto sembra puntare verso quella direzione, e lo ha confermato anche Insider Gaming, uno degli insiders più importanti in questo campo. Secondo alcuni leaks e indiscrezioni infatti, sembra che la console sarà pronta tra meno di un anno, bisognerà solo capire la data ufficiale di presentazione.