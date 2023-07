Le offerte di casa Vodafone sono pensate per avvicinare al massimo gli utenti all’operatore telefonico in red, con prezzi comunque abbastanza convenienti, e la possibilità di accedervi quasi in libertà, senza vincoli contrattuali di alcun tipo. I bundle sono tra i migliori disponibili sul mercato, ma chi può effettivamente attivarle?.

Stiamo parlando a tutti gli effetti di operator attack, ovvero di promozioni che sono pensate per indirizzare una determinata porzione di pubblico verso la propria azienda, nel nostro caso sono utenti in possesso di una SIM ricaricabile di un qualsiasi MVNO o di Iliad, che dovranno necessariamente effettuare portabilità del numero di proprietà.

Vodafone, quali sono le offerte del momento

Attivare una promozione di casa Vodafone è relativamente semplice, basta essere in uscita dall’operatore designato e recarsi in un negozio con il proprio numero di telefono. La scelta potrebbe quindi ricadere tra una delle Vodafone Silver, ottime soluzioni che hanno un costo di 7,99 o di 9,99 euro al mese, le quali comunque garantiscono al consumatore finale l’accesso diretto ad un bundle davvero molto interessante.

La base di appoggio resta la stessa per entrambe le offerte, parliamo quindi di infiniti minuti e SMS che possono essere utilizzati verso un qualsiasi numero di telefono. La differenza è legata al quantitativo di giga, infatti da un lato abbiamo 150 giga (la variante più economica), dall’altro questi sali fino a 200 giga di traffico dati in 4G al mese.