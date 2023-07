Android Play Store, app e giochi gratis solo oggi con 10 titoli

Come volevasi dimostrare, anche questa settimana è cominciata alla grande con gli sconti riguardanti il mondo delle applicazioni e dei giochi. Nella questione risulta presente chiaramente anche il sistema operativo Android, il quale ha deciso di includere all’interno del Play Store tanti titoli a pagamento da scaricare gratis in via del tutto eccezionale. Gli utenti potranno provvedere al download entro i prossimi giorni, dopo i quali però tutto tornerà alla normalità. Per evitare di perdere l’occasione, consigliamo di scaricare tutti i contenuti per poi scegliere quale effettivamente tenere o lasciare andare. Ricordiamo infatti che una volta scaricato un titolo gratuitamente, questo resta tale a vita, ovviamente utilizzando sempre lo stesso account Google.

Ci sono però anche altre offerte che potrebbero tornare utili al pubblico, come quelle di Amazon ormai utili non solo per i propri capricci personali, ma anche per la casa e tante altre cose essenziali. Molto spesso arrivano delle promozioni che gli utenti si perdono, per cui ecco un trucco che potrebbe tornare utile per molti. Si tratta di iscriversi ai nostri canali Telegram ufficiali che sono tre, tutti dedicati alle offerte del mondo Amazon. Per entrare bisogna solo cliccare sui link che trovate qui in basso.

Android regala titoli a pagamento agli utenti: ecco quali sono i più interessanti del Play Store

La lista in basso enuncia i migliori titoli a pagamento che oggi diventano gratis sul Play Store di Google. Tutti gli utenti Android che vorranno procedere al download, potranno farlo cliccando sul link dedicato: