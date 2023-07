Android, 4 trucchi INCREDIBILI da imparare subito

Sono sempre di più gli utenti che si lamentano di avere uno smartphone Android che manifesti dei rallentamenti sensibili. A tal proposito ci sono dei trucchi di cui poter beneficiare, i quali sono gratuiti e molto spesso inclusi già all’interno del sistema operativo.

Android, i 4 trucchi più importanti per far andare veloce il vostro smartphone

Per velocizzare il vostro smartphone Android ci sono alcune linee guida da seguire, come ad esempio quella che prevede l’eliminazione delle applicazioni inutili. Ricordate che il vostro smartphone non è uno store, ma semplicemente il dispositivo che vi occorre per le vostre esigenze.

Non c’è bisogno dunque di disporre di qualsiasi applicativo o gioco, dal momento che potrebbe influire sulle prestazioni.

Il secondo trucco che tutti devono tenere a mente è quello che comprende la pulizia continua del sistema. Oltre ad eliminare le applicazioni e i file che non vi occorrono in nessun modo, ricordate di avviare lo strumento di pulizia dati di cui ogni smartphone Android dispone. Nel caso in cui vogliate qualcosa di più incisivo, vi consigliamo certamente CCleaner dal Play Store.

Il terzo trucco consiste ancora nell’eliminazione di alcune applicazioni, questa volta quelle di sistema. Ovviamente non dovete cancellarle tutte, ma solo quelle che non vi torneranno utili. Non sarà un problema scaricarle in un secondo momento dal Play Store nel caso in cui dovessero servirvi.

L’ultimo trucco che vi consigliamo è quello di scaricare ed impostare un launcher che sia in grado di gestire l’interfaccia grafica del sistema operativo Android magari in maniera più leggera. Ce ne sono infatti molti meno ingombranti di quello di base.