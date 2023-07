WindTre, l'operatore ha deciso di premiare diversi utenti con 50 Giga per 6 mesi

WindTre, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, ha lanciato una nuova promozione per i suoi clienti. Ha così deciso di offrire gratuitamente la promozione “50 Giga Free” a una selezione di clienti. Questa offre 50 Giga di dati mensili per un periodo di sei mesi, senza alcun costo.

WindTre: chi sarà il fortunato che riceverà la promo?

I clienti interessati riceveranno un messaggio SMS informativo o troveranno un avviso nell’app dell’operatore. Una volta attivata l’opzione, i 50 Giga si aggiungeranno all’offerta esistente del cliente e si disattiveranno automaticamente al termine dei sei mesi. Se i clienti esauriscono i Giga inclusi nella loro offerta principale, potranno continuare a navigare secondo le condizioni dell’offerta principale.

È importante notare che, in caso di roaming UE, le promozioni gratuite non aumentano il traffico dati utilizzabile nei Paesi dell’Unione Europea. Non è ancora chiaro quali clienti saranno coinvolti nella promozione, ma solitamente l’opzione viene offerta a coloro che non hanno un’offerta principale con “Giga illimitati”, come ad esempio il piano Mia Unlimited. In ogni caso tali offerte possono variare a seconda del cliente e delle sue esigenze. Prima di attivare qualsiasi promozione, è sempre consigliabile leggere attentamente i termini e le condizioni e considerare attentamente le proprie esigenze di utilizzo dei dati.

Questo gesto di generosità da parte di WindTre è un esempio di come l’operatore si impegna a mantenere i suoi clienti soddisfatti e a offrire loro il miglior servizio possibile. L’offerta “50 Giga Free” è un’opportunità significativa per i clienti di WindTre di godere di un ampio accesso ai dati, migliorando la loro esperienza di utilizzo del servizio.