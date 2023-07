Se siete alla ricerca di un ottimo smartwatch ad un prezzo accessibile, oggi è il vostro giorno fortunato. La piattaforma Amazon sta infatti proponendo il Samsung Galaxy Watch 4 ad un prezzo incredibile.

Si tratta di uno smartwatch con un ottimo rapporto qualità prezzo, nonostante ne sia uscito un nuovo modello dopo la quarta generazione. Ricordiamoci insieme le specifiche tecniche.

Samsung Galaxy Watch 4 scontato del 52%

Samsung Galaxy Watch4 è uno smartwatch Wear OS presentato l’11 agosto 2021 insieme alla variante Samsung Galaxy Watch4 Classic, alle cuffie Samsung Galaxy Buds2 e agli smartphone pieghevoli di terza generazione. Lo smartwatch viene proposto in due versioni, con cassa da 40 o da 44 millimetri e display Super AMOLED da rispettivamente 1,2 o 1,4 pollici (396 x 396 o 450 x 450): le due varianti di distinguono anche per quanto riguarda la batteria, da 247 mAh sulla prima e da 361 mAh sulla seconda.

Lo smartwatch dispone di un SoC Exynos W920 con processo produttivo a 5 nm (si tratta di una vera novità) appositamente studiato per questo genere di dispositivi, che risulta accompagnato da 1,5 GB di RAM e da 16 GB di memoria interna. In base a quanto dichiarato dal produttore abbiamo un miglioramento del 20% lato processore e del 50% per quanto concerne la RAM, il che garantisce un’esperienza più fluida sotto tutti i punti di vista.

