Gli utenti sono sempre più alla ricerca di offerte super convenienti e con tanti giga per navigare senza pensieri. Tra i vari operatori telefonici presenti in Italia, c’è ad esempio ho Mobile con la sua fantastica proposta. Nel corso delle ultime ore, poi, l’operatore telefonico virtuale ha stupito ancora con la presentazione di una nuova offerta di rete mobile comprendente addirittura 300 GB di traffico dati.

ho Mobile è impazzita, arriva la nuova offerta mobile con ben 300 GB di traffico dati

Nel corso delle ultime ore l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha reso disponibile una nuova offerta che lascia letteralmente a bocca aperta. Si tratta in particolare della nuova offerta denominata ho. 10,99 300 GB. Come suggerito anche dal nome, grazie ad essa gli utenti potranno utilizzare ogni mese una quantità stratosferica di giga per navigare.

Nello specifico, l’offerta in questione include ogni mese fino a 300 GB di traffico dati. Questi sono utilizzabili per navigare con connettività 4G su rete Vodafone (con una velocità massima fino a 30 Mbps sia in download che in upload). Oltre a questo, attivandola gli utenti potranno anche utilizzare SMS illimitati verso tutti i numeri e anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Il costo è di 10,99 euro al mese. Si tratta di un costo scontato e gli utenti potranno attivare l’offerta sia online sul sito ufficiale di ho Mobile sia presso i rivenditori ufficiali. Potranno tuttavia usufruire di questo favoloso prezzo soltanto gli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici. Tra questi, sono compresi Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Elimobile (Elite Mobile), Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Vianova (Welcome Italia), BT Italia, Withu, Enegan, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile o Italia Power.