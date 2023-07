Hisense presenta la nuova gamma TV 2023: eccola nel dettaglio

Hisense, un’azienda leader nella produzione di elettrodomestici e televisori, ha oggi presentato la nuova gamma TV 2023, una serie di modelli che innalzano il livello qualitativo dell’intrattenimento domestico, cercando di soddisfare ogni qual tipo di consumatore.

Le varianti che tutti potranno acquistare differiscono in primis per le grandezze (possono raggiungere anche 85 pollici), ma anche per le tecnologie implementate al loro interno (si parte dal mini-LED, per arrivare a OLED e QLED), sempre con un occhio al design (che porta anche ad una riduzione massima delle cornici).

I top di gamma appartengono alla gamma mini-LED, più precisamente le serie U8KQ, UXKQ, U6KQ e U7KQ, i cui pannelli presentano dimensioni che variano tra un minimo di 55 pollici ed un massimo di 85 pollici, permettendo di raggiungere anche luminosità massime più alte del normale (fino a 2000 nit), grazie al processore Hi-View di ultima generazione, e l’adozione della tecnologia Quantom Dot. A prescindere dal modello, la risoluzione è il 4K, con supporto a Dolby Vision IQ, Atmos e CineStage X Surround, refresh rate elevato e la piattaforma VIDAA U7 Smart OS.

Sempre restando nella fascia alta incrociamo la serie A85K, non più un mini-LED, ma a tutti gli effetti un OLED che può variare tra 55 e 65 pollici, caratterizzato da neri profondi e colori brillanti, un angolo di visione molto ampio, ed una infinità di tecnologie integrate direttamente al suo interno (tra cui WiFi 6E o refresh rate a 120Hz).

Hisense, le altre gamme per il 2023

Abbassando leggermente le pretese incrociamo le serie E7KQ, E7KQ PRO e A7KQ, tutti prodotti con pannelli QLED e dimensioni che partono da 43 pollici, fino a 75 pollici. Al loro interno troviamo le tecnologie Dolby Vision, Quantum Dot e Direct Full Array, e nel caso della variante Pro, anche la Game Mode Pro, per input lag ridotti ai minimi e refresh rate a 144Hz (sempre in 4K).

In ultimo vi parliamo degli entry level, rappresentati dalle serie A6K (al massimo in 4K) e A5KQ (al massimo in FullHD), dimensioni tra 32 e 85 pollici di diagonale, con tutte le tecnologie più recenti, tra cui annoveriamo Dolby Vision, HDR 10+, Direct Full Array e simili.

E’ giunto il momento di parlare di prezzi, infatti i mini-LED partono da 699 euro, fino a 2199 euro, gli OLED costano 1399 euro, mentre i QLED da 299 a 649 euro (solo A6K è un pannello LED, che costa 349 euro). Tutti saranno acquistabili a partire dalla fine del mese di Luglio 2023 (A5KQ è invece già disponibile).