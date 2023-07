Numerose offerte speciali vi attendono in questi giorni sul Google Play Store, rappresentante la perfetta soluzione per riuscire ad accedere alle migliori app e giochi disponibili per Android, senza mai essere minimamente costretti a spendere cifre eccessive.

Come più volte vi abbiamo raccontato nel corso delle ultime settimane, capita spesso che Google decida di attivare una serie di sconti speciali sullo store, appunto per favorire il download e l’acquisto di determinati titoli. Essendo il negozio virtuale molto grande e dispersivo, è facile perdersi tra le riduzioni di prezzo; per questo motivo ogni giorno pubblichiamo le nuove offerte migliori, in modo che non perdiate mai di vista il massimo obiettivo di risparmio.

Android, potete scaricare GRATIS tantissimi giochi e app solo oggi

Le vacanze si stanno avvicinando per molti di noi (fortunati), ed allora potrebbe essere arrivato il momento giusto per scaricare un gioco da utilizzare poi mentre siete sotto il vostro ombrellone. Le offerte presenti sul Play Store sono innumerevoli, partono da un classico del genere, quale è Kingdom Rush, disponibile nelle tre varianti (LINK a Origins TD), passando anche per Iron Marines Invasion RTS Game (LINK a 1,09 euro), oppure Forager, un gioco che ha fatto molto discutere ed ha incantato con un comparto grafico davvero di tutto rispetto (LINK a 5,49 euro).

Le applicazioni in promozione sono veramente ridotte, se non Pop The Tiles, proposta a 0,69 euro (LINK), per il resto vi potremmo raccontare ancora di decine e decine di giochi in vendita a prezzi decisamente più bassi del normale.