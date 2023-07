Finalmente anche Whatsapp permetterà l’invio di video in HD!

Gli sviluppatori di Whatsapp continuano ad implementare l'app con aggiornamenti per l'invio di foto e video in HD, mantenendo quindi la loro qualità originale.

Whatsapp è stata più volte criticata per l’impossibilità di inviare foto ad alta risoluzione. In molti, infatti, finora hanno preferito utilizzare telegram per il passaggio immagini o video, poiché non li comprime e può inviare file fino a 2GB. Un’altra differenza è che con telegram non c’è bisogno di scaricarli e salvarli in memoria ma tenerli nel cloud.

Per risolvere la criticità della qualità dei media, gli sviluppatori hanno implementato la possibilità di inviare le foto nella loro qualità originale nella versione beta Android 2.23.12.13 e iOs 23.11.0.76. È inoltre in fase di rilascio la funzione di poter scegliere la qualità del media scaricabili volta per volta, potendo persino scegliere l’opzione HD.

Cosa è cambiato per l’invio dei video su Whatsapp?

Presto una funzione simile verrà implementata anche per i video. L’ultimo aggiornamento beta di Whatsapp per Android – la versione 2.23.14.10 – introdurrà un pulsante per inviare video in alta qualità, anche se verrà comunque applicata una piccola compressione. La funzione sarà praticamente identica a quella per l’invio delle foto: prima di inviare un filmato su potrà selezionare la qualità standard o scegliere quella HD.

Nel filmato, inoltre, comparirà il tag HD, tuttavia questa funzione non sarà applicabile nei video di aggiornamento di stato. È un passo importante per Whatsapp dato che al momento foto e video vengono compressi. Molte sono state le lamentele da parte degli utenti in questi anni.

Questa nuova opzione potrebbe portare ad una vera svolta, sono in atto infatti i test beta e presto verrà distribuita a più utenti. Non ci resta quindi che aspettare.