Avere una Postepay significa aver a propria disposizione una carta utilissima sia per quanto concerne le operazioni da effettuare online sui diversi marketplace in rete sia una carta utile per effettuare gli acquisti sui negozi sul territorio. Non è un caso se la carta ricaricabile di Poste Italiane, ad oggi, rappresenta una certezza per milioni di utenti.

Postepay, attenzione ai rischi della rete

Nonostante le numerose mosse preventive messe in atto da Poste Italiane per prevenire ogni tentativo di sopruso da parte dei cybercriminali della rete, le truffe online legate a Postepay continuano ad agitare i sogni degli utenti.

In particolar modo, i clienti che hanno una Postepay devono evitare a tutti i costi le mail e gli SMS di phishing, ovvero mail ed SMS in cui vengono promessi accrediti sulla carta o anche in cui si minaccia la chiusura del conto intestato a Poste Italiane. Queste comunicazioni, infatti, sono volutamente fasulle ed hanno il solo compito di attirare l’attenzione del pubblico per poi truffarlo.

Gli utenti di Postepay devono inoltre fare estremamente attenzione alla comunicazione dei loro dati personali. Con costanza, infatti, Poste Italiane ricorda ai titolari della carta che per nessuna ragione il PIN deve essere condiviso con estranei dei web. Al tempo stesso, nemmeno dati per l‘operatività online, come mail, nome utente, passoword e codice ID devono essere comunicati a persone esterne.

Poste Italiane, inoltre, ricorda ai suoi clienti che in nessuna occasione l’ente chiede al suo pubblico questi dati. Eventuali contatti che chiedono tali informazioni, pertanto, devono essere marchiati come veri e propri pericoli per la propria sicurezza online.