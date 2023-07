Onde gravitazionali, registrato il loro ronzio per la prima volta

Ciò che nasconde l’universo al di fuori dell’atmosfera terrestre è tutto da scoprire, nonostante le tante informazioni raccolte negli anni dagli astronomi. Ultimamente questi hanno annunciato una grandissima scoperta che riveste un’importanza fondamentale proprio in ambito astronomico. Secondo quanto riportato sarebbe stato udito per la prima volta il ronzio, molto debole, delle onde gravitazionali provenienti dall’universo.

Erano circa 10 anni che gli scienziati provavano in ogni modo ad udire questo eco di flebile entità e a quanto pare questa volta è stato possibile. Sebbene da tempo si ipotizzasse della presenza delle onde gravitazionali e del loro rumore, non era mai stato possibile averne la prova. Ci sono voluti circa 15 anni per confermare la presenza del rumore delle onde gravitazionali.

Onde gravitazionali, udito il ronzio per la prima volta in assoluto

Per arrivare a questo risultato incredibile rilevando le onde gravitazionali, gli astronomi hanno studiato stelle che sono in grado di ruotare fino a 700 volte al secondo con regolarità impressionante. Queste, le cosiddette Pulsar, emettono dei fasci di luce che si rivelano come degli impulsi nel momento in cui si ritrovano in linea con la Terra.

Queste sono le parole rilasciate da una delle autrici dello studio, ovvero Chiara Mingarelli, anche scienziata di NANOGrav e assistente professore all’università di fisica negli USA meglio conosciuta come Yale:

“È come un coro, con tutte queste coppie di buchi neri supermassicci che risuonano a frequenze diverse. Questa è la prima prova in assoluto per lo sfondo delle onde gravitazionali. Abbiamo aperto una nuova finestra di osservazione sull’universo.”