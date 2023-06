Amminoacidi essenziali per la vita, sono stati trovati nello spazio interstellare

Le scoperte che provengono dallo spazio sono sempre entusiasmanti, soprattutto quando sono di aiuto alla scienza. Ultimamente, grazie ai dati raccolti da parte del telescopio spaziale denominato Spitzer, un’équipe di astronomi sarebbe stata in grado di portare a termine una ricerca davvero interessante.

È infatti stata scoperta l’esistenza di amminoacidi diversi nello spazio, più in particolare in prossimità di una regione di formazione stellare. Questi vengono detti in gergo scientifico “triptofani” risultano al momento di un’importanza fondamentale per la creazione di proteine e per la crescita nell’essere umano. Grandi quantità di amminoacidi sarebbero state identificate all’interno del complesso molecolare di Perseo, all’interno del sistema IC 348.

Amminoacidi nello spazio: il triptofano è fondamentale per la vita

Quando si parla di triptofano, ecco uno dei 20 amminoacidi essenziali per la vita sul pianeta che può mostrare diversi spiragli per la ricerca.

Il telescopio che è stato in grado di portare a termine questa scoperta non è più in funzione dal 2020, ma i dati raccolti in precedenza sono stati elaborati e oggi possono confermare che la luce infrarossa che veniva emessa da quella regione, presentava proprio le tracce delle molecole in questione. I ricercatori sostengono che queste tracce potrebbero ora essere presenti anche all’interno di altre regioni di origine stellare. Si tratta di grandi passi avanti per la scienza e per nuove soluzioni.

La dottoressa Susana Iglesias-Groth si è espressa positivamente in merito, affermando quanto segue:

“È una possibilità molto emozionante che i mattoni costitutivi delle proteine siano largamente presenti nelle nubi che formano le stelle e i pianeti – potrebbe essere cruciale per lo sviluppo della vita in sistemi esoplanetari”.