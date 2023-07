I dispositivi economici Samsung riscuotono ogni anno un gran successo e ciò spinge l’azienda a investire su di essi periodicamente. Anche adesso, pur essendo vicinissimi al debutto degli smartphone pieghevoli, il colosso sembra essere impegnato nella realizzazione di uno dei nuovi dispositivi low cost: il Samsung Galaxy A25 5G.

OnLeaks ha creato alcune immagini che svelano il design del dispositivo permettendo così di confrontarlo con il suo predecessore e rilevarne le novità.

Samsung Galaxy A25 5G appare in foto: ecco come sarà!

Dalle immagini realizzate dal leaker OnLeaks è possibile notare una certa somiglianza tra il nuovo Galaxy A25 5G e il modello rilasciato in precedenza da Samsung, ma non solo. Osservando la parte posteriore del dispositivo appare evidente il rifacimento alla serie Galaxy S, da cui è ripreso lo stile del comparto fotografico a tre sensori disposti verticalmente senza un modulo fotografico fisico.

La scheda tecnica del dispositivo low cost Samsung non è ancora trapelata in rete ma a quanto pare avrà un display da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ e sul retro accoglierà un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali.

Il costo del dispositivo non è stato ancora rivelato e non conosciamo il periodo nel quale Samsung procederà con la commercializzazione dello smartphone. Di certo sarà necessario attendere la fine del mese prima di poter sperare nell’arrivo della nuova serie Galaxy A. Il 26 luglio avrà luogo il Galaxy Unpacked dedicato ai nuovi dispositivi Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5, ma non solo. In questa occasione Samsung proporrà tante novità davvero molto interessanti.