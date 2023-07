Ah, l’estate, tempo di vacanze, di meritato riposo, di viaggi, di essere senza preoccupazioni, di prenotare la propria vacanza sognando spiagge, luoghi magnifici da visitare. Purtroppo, sfumerò un po’ i vostri sogni, ma ovviamente potrete andare in vacanza, tuttavia con una piccola preoccupazione: occhio alle truffe estive.

“Rischio una truffa anche per un viaggio?” vi sarete chiesti, purtroppo la risposta è sì. Sono infatti in aumento i raggiri legati al mondo del turismo e delle vacanze, a partire dalle semplici prenotazioni.

Quali sono dunque queste truffe da cui stare alla larga?

Esistono diverse truffe che possono verificarsi durante l’organizzazione di una vacanza. Una di quelle più diffuse sono i falsi annunci di alloggi estivi inesistenti dove i malfattori creano l’annuncio perfetto, con tanto di foto e descrizioni, insomma indistinguibili da quelli reali.

Come procedono? Chiedono ai potenziali affittuari di dare un anticipo per l’abitazione in affitto per poi scomparire nel nulla con il denaro. Alcuni creano addirittura siti web per attuare la truffa, con logo, gallerie e tutto ciò che potremmo trovare in qualsiasi sito. La furbizia sta anche nell’ideare non solo siti di appartamenti, ma anche di agenzie di viaggio con offerte fantastiche e imperdibili. Ovviamente quando poi si effettua il pagamento non si riceve alcuna prenotazione.

Ci sono poi il phishing e le truffe via mail dove i truffatori inviano mail che sembrano reali, ad esempio di compagnie aeree, in cui inseriscono link malevoli o richiedono pagamenti per effettuare la prenotazione.

Quindi, almeno che non vogliate passare una terribile estate e vedere sparire i vostri sudati risparmi controllate, chiedete informazioni complete, chiare e accurate sui servizi offerti, sulle modalità di pagamento e su qualsiasi altra clausola vi venga in mente.