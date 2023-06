Realme C53 è il primo smartphone con ricarica rapida a 33W in vendita ad un prezzo complessivamente inferiore ai 200 euro, affiancato da una RAM dinamica fino a 12GB, ed un comparto fotografico capitanato dal sensore principale da ben 50 megapixel, il tutto in uno spesso estremamente ridotto, soli 7,49 millimetri.

Il prezzo è sicuramente il suo punto di forza, da oggi in vendita presso i principali rivenditori di elettronica a soli 179,99 euro, nella configurazione che prevede 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. La serie C di Realme sta lentamente conquistando il pubblico, grazie al giusto compromesso tra design, ricarica rapida, memoria interna e fotocamera; la risposta degli utenti è impressionante, considerando appunto che il Realme C55 è il best seller in assoluto, con una crescita del 300% rispetto ad esempio ad un Realme 8.

Realme C53, alcune specifiche

Tra le specifiche tecniche di maggior rilievo del nuovo modello, troviamo sicuramente la ricarica rapida a 33W, il primo nella fascia di prezzo, che permette di raggiungere il 50% di carica in soli 31 minuti (la componente è da 5000mAh). All’interno trova posto un chipset octa-core T612, un carrellino delle SIM con 3 slot, due utilizzabili per le nanoSIM ed uno per la microSD (in contemporanea fino a 2TB di memoria).

A completare la configurazione abbiamo un display IPS LCD da 6,74 pollici con refresh rate a 90Hz, nonché un comparto fotografico composto da 2 sensori: un principale da 50 megapixel con apertura F1.8 ed un secondario B&W con apertura F3.0 (il principale è da F1.8), nella parte anteriore spicca il sensore da 8 megapixel.

Il prodotto, come anticipato, è in vendita da oggi a 179,99 euro, presenta chip NFC, un altoparlante UltraBoom al 150%, sensore di impronte digitali, una cover posteriore lucida dalle interessanti colorazioni, uno spessore di soli 7,49 millimetri, ed una Mini Capsule, perfetta per adattarsi senza problemi allo schermo, avvolgendo la camera frontale per le notifiche (con diversi colori anche in relazione allo stato della batteria).