Whatsapp introduce novità importanti per la versione Business, ora si pagherà in app

Tutti quelli che si sono registrati sull’app di WhatsApp Business a partire da oggi saranno in grado di creare annunci che ti riporteranno al negozio senza utilizzare un account Facebook per creare la pubblicità.

Si potranno quindi creare annunci anche per i canali social come Facebook e Instagram direttamente da Whatsapp.

Mark Zuckerberg ha affermato che gli annunci “click-to-WhatsApp“, così sono stati chiamati, hanno totalizzato 1,5 miliardi durante i test, ragggiungendo una crescita dell’80% in un anno.

Inoltre, sempre come servizio a pagamento, ci sarà la possibilità di automatizzare l’invio di messaggi personalizzati ai clienti, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli sui prezzi.

“Lo scorso trimestre ho condiviso che gli annunci click-to-message hanno raggiunto un tasso di entrate pari a 10 miliardi di dollari. E da allora, il numero di aziende che utilizzano il nostro altro servizio di messaggistica aziendale, la messaggistica a pagamento su WhatsApp, è cresciuto del 40% su base trimestrale“, ha affermato Zuckerberg nella chiamata sugli utili del primo trimestre 2023.

Un nuovo metodo di pagamento

Una bella notizia per Meta, che negli anni si è sempre impegnata a trovare modi di valorizzare al meglio la piattaforma di WhatsApp e la sua versione Business. Ed e’ grazie a questo impegno che negli anni si è registrata una crescita che ha contribuito a risanare le casse della società.

Ma non è tutto, perchè sembra che stiano arrivando grosse novità soprattutto per chi possiede un’azienda e vuole gestire tutto tramite smartphone. Sembra infatti che verso il mese di aprile Meta abbia consentito agli utenti Business in Brasile di far pagare i commercianti tramite l’app, la stessa cosa è stata fatta anche a Singapore con molto successo.