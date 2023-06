Very Mobile vuole assolutamente conquistare il cuore degli utenti italiani, con la presentazione di una nuova offerta decisamente speciale, arricchita con prezzi molto più bassi del normale, e la possibilità comunque di accedervi senza troppe difficoltà.

L’attivazione della promo è possibile per tutti fino al 17 luglio, con accesso diretto tramite il sito ufficiale dell’azienda, anche se va ricordato che la disponibilità della campagna è limitata ai soli possessori di una SIM ricaricabile di un MVNO, che opteranno per la portabilità del proprio numero di telefono originario.

Very Mobile, gli sconti sulle offerte sono ottimi

Una delle migliori offerte e promozioni del momento, migliorata ulteriormente dalla presenza dell’opzione Giga X2, con un costo fisso di soli 7,99 euro al mese, da pagare tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, e attivabile, come anticipato, solamente da Iliad e MVNO. Il costo iniziale da sostenere è ridotto ai minimi termini, infatti la spedizione al domicilio è gratuita, ed il versamento iniziale è azzerato.

Il cliente potrà comunque godere di un bundle davvero invitante, migliorato dalla presenza di 150 giga di traffico dati alla velocità del 4G, affiancati da illimitati minuti e SMS che potranno essere utilizzati verso tutti. La promozione, oltretutto, propone il raddoppio dei giga disponibili, per questo motivo il cliente, per i soli primi 6 mesi di attivazione, potrà godere di 300 giga al mese. L’attivazione è possibile fino al 17 luglio, come anticipato, tramite il sito ufficiale.