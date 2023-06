Foto private online a nostra insaputa. Ecco come scoprirlo!

Le foto, quelle che inviamo agli amici, condivise sui social e sui nostri account, sono sicuramente tra i contenuti più diffusi su Internet. Spesso, quando condividiamo una foto, pensiamo che questa rimanga lì dove è stata condivisa. Sarebbe impensabile immaginare una nostra foto su siti di cui non abbiamo mai sentito parlare e dalla dubbia reputazione e contenuti espliciti. Ma è proprio quello che potrebbe capitare sulla rete. In quanto, tutto ciò che viene condiviso su Internet e sulle sue piattaforme in maniera pubblica, resta su Internet per sempre, e chiunque può accedere o salvare le nostre immagini a nostra insaputa, utilizzarle per qualsiasi scopo o inserirle su siti sconvenienti, per poi sfruttare queste situazioni minacciandoci di condividerle, o per qualsiasi altra cosa a nostro discapito.

Foto condivise senza il nostro consenso. Come accorgersene?

Per quanto si cerchi di tutelare la propria privacy è comunque difficile essere completamente protetti su Internet. A tal proposito, esistono numerose applicazioni e sistemi che ci consentono di verificare se le nostre foto private siano state utilizzate per qualche altro scopo. Tuttavia tra queste, risulta aver avuto una grande efficacia la soluzione che ha pubblicato un utente con un video su TikTok.

Nel video viene mostrata una particolare applicazione utile appunto per questo scopo, ovvero verificare ed accertarsi che nessuna delle nostre foto venga utilizzata o condivisa in altri modi senza il nostro consenso. Questa applicazione è PrimEyes.com, ed usarla è davvero molto semplice. Basta infatti andare sul sito ufficiale e fare scorrere sulla barra di ricerca posta al centro della pagina una nostra foto, dopo di che il sito farà il resto. Infatti PrimEyes.com, fa una scrupolosa ed attenta ricerca di una specifica foto. Cerca di individuare tutti i posti su Internet in cui essa è stata utilizzata e condivisa.

In questo modo possiamo attuare un’attività di prevenzione e tutela personale. E nel caso in cui qualche nostra foto risulti essere stata utilizzata per profili falsi o condivisa su piattaforme sconvenienti possiamo fare le dovute segnalazioni a chi di dovere, in modo che tutto quanto sia stato condiviso senza il nostro consenso possa essere eliminato.

In ogni caso si raccomanda comunque di fare particolare attenzione a ciò che si pubblica su Internet, in particolare sui social. La rete è un “posto” così vasto e talvolta oscuro che ogni nuovo tentativo di sicurezza e tutela della privacy è sempre una buona idea.