Migliorare la privacy delle proprie chat di WhatsApp è davvero possibile, esiste infatti un semplice trucchetto che vi può aiutare nell’obiettivo finale, sfruttando una delle tante funzioni che l’applicazione di messaggistica istantanea mette correntemente a disposizione dei singoli utenti in Italia.

Stiamo ovviamente parlando dei messaggi effimeri, di sicuro li avete già sentiti, e forse eravate convinti sarebbero comparsi nell’app in futuro, e non propriamente oggi, ma vi possiamo assicurare essere perfettamente fruibili nella versione Android. Si tratta di una funzione molto interessante, che permetterebbe all’utente di inviare messaggi di testo con un intervallo temporale di vita, al termine del quale verranno distrutti e cancellati dal sistema (non è inoltre possibile effettuare screenshot o inoltrarli).

WhatsApp, il trucco che tutti devono conoscere

Approfittare della funzione è davvero semplice, ma sopratutto risulta essere alla portata di tutti, innanzitutto aprite l’applicazione di WhatsApp, posizionandovi nella chat in cui volete attivare i messaggi effimeri. Fatto questo, non vi resta che premere i tre puntini nella parte alta dello schermo, selezionando la voce Messaggi Effimeri.

Si apre una nuova schermata, all’interno della quale vengono mostrati gli intervalli temporali effettivamente selezionabili, si parte da un minimo di 24 ore, fino a raggiungere anche 90 giorni. Dopo aver scelto ciò che preferite, non vi resta che confermare il tutto, ricordando comunque che potrete estendere la stessa opzione anche ad altre chat, o se preferite ad ogni messaggio che invierete su WhatsApp in futuro.