BMAX Tablet 10 Pollici ad un prezzo ridicolo su Amazon

Potrebbe capitare di aver bisogno di un tablet per lavoro, studio o svago. Il più delle volte, quando si acquista un tablet per questo motivo, si va alla ricerca del prodotto con qualità prezzo più alta.

Oggi abbiamo trovato per voi un tablet marca Bmax da 10 pollici sulla piattaforma Amazon ad un prezzo davvero molto invitante. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tablet Android da 10 pollici ad un prezzaccio su Amazon

Il tablet Android dispone di una memoria RAM da 16 GB ed una memoria interna da 128 GB. La memoria del tablet Bmax può essere espansa a 16 (8 + 8) GB di RAM, che può essere espansa a 1 TB tramite Micro SD, goditi il multitasking ultraveloce con la sua potente gestione del processore UNISOC T616 e prestazione impeccabile. La ROM ad alta velocità da 128 GB offre spazio sufficiente per le tue app, foto e video preferiti.

Provate il sistema operativo Android 12 riprogettato e personalizzabile sul tablet da 10,4 pollici. Offre nuove funzionalità per la privacy progettate per tenerti al sicuro e sotto controllo. Il tablet è certificato Google GMS, consentendo l’accesso a tutte le tue app preferite dal Google Play Store. Supporta anche la modalità PC, fornendo un modo comodo e semplice per lavorare e studiare.

Il tablet supporta il WiFi dual band per una connessione Internet stabile e veloce. Supporta anche 4G LTE, così puoi rimanere connesso anche senza WiFi. Ha anche una modalità di controllo parentale per un migliore equilibrio tra apprendimento e intrattenimento. Attenzione che arriva il prezzo, tutto per soli 199.99 euro, cliccate su questo link per maggiori dettagli.