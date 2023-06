L’estate è arrivata e come ogni anno i principali operatori telefonici non perdono occasione per attirare l’attenzione dei nuovi clienti tramite apposite offerte ricche di Giga di traffico dati. WindTre ha subito aggiornato il suo listino offerte proponendo ai nuovi clienti la sua WindTre FULL 5G Summer Edition.

La nuova offerta è stata rilasciata da poco ma il gestore potrebbe presto decidere di sostituirla con un’ulteriore tariffa. Dunque, gli interessati faranno bene ad affrettarsi e richiederne l’attivazione così da ottenere uno smartphone Honor 70 Lite 5G a costo zero.

WindTre FULL 5G Summer: scopri l’offerta estiva con smartphone incluso!

L’offerta WindTre FULL 5G Summer con Easy Pay è rivolta a tutti i nuovi clienti, che possono ottenerla al costo di 14,99 euro al mese così da usufruire di:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

In più, i nuovi clienti possono ricevere gratuitamente uno smartphone Honor 70 Lite 5G. L’acquisto dello smartphone non prevede alcuna spesa aggiuntiva poiché offerto gratuitamente dal gestore. I clienti possono cambiare dispositivo e abbinare alla tariffa uno dei device presenti in listino ma sarà necessario andare incontro a una spesa iniziale e a un supplemento che sarà mensilmente accorpato alla spesa di rinnovo dell’offerta.

WindTre potrebbe presto sospendere la sua tariffa Summer Edition e tornare alla vecchia versione con 100 GB di traffico dati al mese. Coloro che non vogliono perdere l’occasione dovranno dunque affrettarsi e procedere con l’attivazione online o nei punti vendita.