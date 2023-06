Netflix shock, gli utenti dovranno dire addio al piano base

A quanto pare sta per arrivare una novità piuttosto importante per Netflix. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, infatti, il colosso dello streaming avrebbe deciso di dire addio al suo piano più economico senza pubblicità, ovvero il piano base. Per il momento, sembra che si tratti di una scelta che rimarrà vincolata al mercato canadese, ma non è da escludere che presto possa essere applicata ad altri mercati.

Netflix, altra batosta: addio per sempre al piano base economico senza pubblicità

In quest’ultimo periodo il colosso dello streaming Netflix ha apportato alcune modifiche alla sua proposta. Sono stati ad esempio introdotti alcuni piani economici dotati di pubblicità. Ora, però, come già accennato in apertura, sembra che l’azienda abbia deciso di eliminare una sua proposta.

Stiamo parlando in particolare del piano base economico senza pubblicità. Quest’ultimo fino ad ora ha avuto un costo di 7,99 euro al mese e ha permesso di vedere i contenuti multimediali con un solo dispositivo alla volta. Ora questo piano non sarà più disponibile all’attivazione.

Come già detto, però, questa scelta sembra riguardare per il momento soltanto il mercato canadese. Tuttavia, non bisogna dimenticare che proprio in Canada Netflix ha introdotto per la prima volta il blocco degli account condivisi. E questa scelta si è riflessa molto presto anche in altri mercati.

Per questo motivo, viene da pensare che il colosso dello streaming eliminerà molto presto il piano base economico anche presso altri mercati e non è da escludere che possa succedere anche in Italia. In Canada, quindi, per ora rimangono disponibili all’attivazione tre piani. Il piano standard con pubblicità ad un prezzo di 5,99 dollari, il piano standard ad un prezzo di 16,49 dollari e il piano premium ad un prezzo di 20,99 dollari.