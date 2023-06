WhatsApp: Attenzione a queste app spia, stanno rubando tutti i vostri dati. Eliminatele subito !

WhatsApp, come risaputo, è diventata l’applicazione di messaggistica istantanea più diffusa ed utilizzata al mondo. Essa vanta infatti, la presenza di ben 2 miliardi di utenti.

Basti pensare che, solo in Italia, sono iscritti sulla piattaforma circa 35 milioni di persone.

Il punto di forza di WhatsApp, oltre che nella sua efficienza del servizio offerto, sta soprattutto nei suoi continui aggiornamenti. Infatti, giorno dopo giorno, l’app offre ai suoi utenti sempre nuovi servizi, modifiche e miglioramenti di ogni tipo. Dalle chiamate, alla condivisione di storie, alla possibilità di effettuare riunioni online e molto altro ancora.

Tuttavia, proprio parlando di WhatsApp, è assolutamente recente la notizia che vede due applicazioni in particolare che, se istallate sul nostro dispositivo, sono in grado di entrare nella nostra piattaforma e copiare tutti i dati in essa contenuti.

WhatsApp, le app spia

Queste applicazioni sono: Bing Chat e Chatico, e riguardano esclusivamente i cellulari Android.

Esse, in apparenza, si presentano come normali app di messaggistica istantanea molto simili a WhatsApp e alle sue funzionalità. Tuttavia, al loro interno, è stato trovato un dannosissimo spyware di nome GravityRAT. Lo spyware è appunto un software che viene scaricato inconsapevolmente dall’ utente, in quanto si nasconde all’interno di alcune app in apparenza innocue. È realizzato col solo scopo di spiare, a nostra insaputa, le chat WhatsApp, registrare e/o cancellare tutti i dati importanti e le informazioni contenute all’interno del dispositivo su cui viene installato, che verranno poi comunicate a terzi malfattori.

Queste applicazioni sono ancora disponibili per i download. Tuttavia non sono presenti su Google Play ma su Store terzi di cui, da sempre, si raccomanda di fare particolare attenzione. Infatti, scaricare una nuova applicazione conosciuta da pochi è sempre un rischio, in maniera particolare se si trovano su Store online non particolarmente controllati o certificati.

A tal proposito, nel caso in cui possediate una delle due applicazioni sopracitate, si consiglia gli utenti di provvedere alla loro immediata eliminazione, al fine di evitare danni irreversibili.