Una delle migliori offerte di sempre vi attende oggi da TIM, la nuovissima campagna promozionale dell’azienda, propone al consumatore un risparmio assolutamente degno di nota, con un rapporto qualità/prezzo conveniente, e sopratutto la possibilità di accedere a tanti giga, senza spendere cifre eccessive.

Il bundle messo a disposizione del consumatore finale è assolutamente conveniente, anche se comunque l’attivazione è affiancata da una limitazione importante: non tutti gli utenti possono richiederla sul proprio numero di telefono, solamente coloro che si ritrovano in uscita da Iliad o da un MVNO (qualsiasi esso sia), con portabilità del numero originario obbligatoria.

TIM, le offerte sono tra le migliori del momento

Essere clienti di TIM è oggi più facile, grazie alla presenza di una coppia di offerte pensata per convincere sempre più utenti alla sottoscrizione della nuova SIM ricaricabile. Gli uscenti dai suddetti operatori telefonici potranno richiedere la Power Supereme Web, una promozione molto convincente, condita con 150 giga di traffico dati (la navigazione si ferma al 4G), ed anche tutto senza limiti (stiamo ovviamente parlando di minuti e SMS). Il prezzo fisso da versare, su base mensile, si aggira attorno ai 7,99 euro.

Gli utenti che invece fossero in uscita da Vodafone, WindTre o anche very Mobile, potranno richiedere la TIM Power 5G, la quale propone illimitati SMS e minuti, ma con 50 giga di traffico dati alla velocità del 5G. Il suo prezzo fisso è di soli 9,99 euro al mese con la promessa che non cambierà per i primi due anni.