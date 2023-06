Codice della strada: in arrivo strette per neopatentati e monopattini

Molto presto assisteremo a nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il codice della strada, il Ministro dei Trasporti Salvini ha infatti intenzione di apportare alcune modifiche atte a migliorare la sicurezza stradale nella Nazione, le quali verranno presentate Martedì 27 giugno, durante il Consiglio dei Ministri.

Nelle ultime ore sono emerse delle bozze che mostrano cosa intende fare il Governo, si tratta ovviamente di dettagli non ufficiali, per quelli servirà attendere il rilascio ufficiale del decreto.

Nuove norme per neopatentati e monopattini

Il ddl contiene numerose novità ma le principali riguardano: Neopatentati, monopattini e distrazioni alla guida quali alcool, droghe e cellulari.

Per quanto riguarda i neopatentati, il decreto prevede che che per i primi 3 anni dal conseguimento della patente, non si possa guidare autovetture (categoria M1) a motore termico, con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e/o comunque potenza massima pari o superiore a 70 kW.

Per quanto riguarda invece le distrazioni per la guida, è prevista la sospensione della patente se si è sorpresi alla guida con cellulare o positivi all’uso di sostanze stupefacenti, con in arrivo il divieto assoluto di bere prima di mettersi alla guida e e obbligo dell’alcolock per gli ubriachi recidivi.

Per quanto riguarda i monopattini invece, i cambiamenti sono ancora più netti, si tratta infatti dell’obbligo di targa, assicurazione e casco, novità mai viste prima ma che a quanto pare saranno presto realtà.

Per quanto riguarda le biciclette invece, in fase di sorpasso i veicoli dovranno mantenere una distanza di circa 1,5 metri dale bici e ai semafori verrà introdotta quella che viene chiamata zona di attestamento ciclabile, sostanzialmente una linea di arresto più avanzata per le bici rispetto alle auto.