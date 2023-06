Samsung, nuova promo cashback fino a 500€

Il colosso sudcoreano Samsung propone spesso diverse iniziative e promozioni che invogliano ancor di più gli utenti ad acquistare i suoi prodotti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’azienda sta proponendo una nuova promo denominata Cashback Premium 23 Samsung Shop Online. Grazie ad essa, gli utenti potranno ricevere un cashback di 500 euro con l’acquisto di uno degli ultimi device di casa Samsung.

Samsung, con la nuova promo disponibile cashback fino a 500 euro

In questi ultimi giorni il colosso sudcoreano Samsung ha reso disponibile la nuova promo denominata Cashback Premium 23 Samsung Shop Online. Come già accennato in apertura, quest’ultima prevede un cashback con l’acquisto di uno degli ultimi device presentati dall’azienda.

Nello specifico, gli utenti potranno ricevere fino a 500 euro di cashback. Si tratta però di una promozione limitata nel tempo, dato che sarà valida soltanto fino al prossimo 25 giugno. I modelli di smartphone acquistabili per poter usufruire della promozione sono diversi.

Tra questi, sono disponibili ad esempio i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung. Tutti coloro che acquisteranno Samsung Galaxy Z Fold 4, in particolare, potranno ricevere un cashback di 500 euro. Chi acquisterà Samsung Galaxy Z Flip 4, invece, potrà ricevere un cashback di 300 euro. La promozione è valida inoltre anche con l’acquisto di Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S23. Con l’acquisto del primo è previsto un cashback di 200 euro, mentre con il secondo è previsto un cashback di 100 euro.

Gli utenti interessati, una volta effettuato l’acquisto, dovranno registrarlo sul sito o sull’app ufficiale Samsung Members inserendo alcuni dati, tra cui anche il codice IMEI del dispositivo acquistato.