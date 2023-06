Very Mobile distrugge TIM: Offerte Imperdibili per Navigare Senza Limiti

Le offerte di Very Mobile sono piuttosto convenienti e offrono tanto. Tuttavia, per alcuni clienti tutto ciò può non bastare. Per questo motivo, in questi giorni l’operatore telefonico virtuale ha deciso di proporre una nuova promo che permetterà a tutti i nuovi clienti di ricevere il doppio dei giga con l’attivazione di alcune offerte di rete mobile.

Very Mobile, con queste offerte ora sarà possibile ottenere il doppio dei giga

A partire dal 13 giugno 2023 il noto operatore telefonico virtuale Very Mobile ha reso disponibile una nuova promozione. Si tratta della promo denominata Very Giga X2. Quest’ultima permette di ottenere il doppio dei giga previsti dall’offerta che si ha attiva. Rispetto a quanto fatto in passato dall’operatore, ora questa promo sarà valida addirittura per sei mesi.

Potranno usufruire di questa promozione tutti i nuovi clienti dell’operatore virtuale che attiveranno una delle offerte mobile che hanno un prezzo di partenza di 7,99 euro al mese. Tra le offerte compatibili con questa promo, ci sono ad esempio Very 7,99 150 e Very 12,99 150.

Entrambe le offerte includono 150 GB di traffico dati. Con la nuova promo Giga X2, però, attivandole gli utenti avranno a disposizione fino a 300 GB di traffico dati. Con l’offerta Very 300 Giga, il traffico dati arriverà addirittura fino a 600 GB. Anche questa volta, quindi, l’operatore virtuale Very Mobile sta stupendo gli utenti. Ricordiamo che la nuova promo Very Giga X2 sarà valida per un breve periodo di tempo, ovvero fino al prossimo 17 luglio 2023.

Insomma, si tratta dell’ennesima ottima occasione per cambiare operatore e per passare a Very Mobile.