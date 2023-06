WhatsApp, attenzione ai messaggi truffa

WhatsApp è la piattaforma di messaggistica istantanea più diffusa al mondo, il suo sviluppo è infatti continuo e senza sosta, proprio come i milioni di utenti che si iscrivono per la prima volta sulla piattaforma ogni giorno.

Tuttavia malgrado l’utilizzo di WhatsApp e dei servizi ad esso collegato sia diventato quasi una necessità nella vita personale e professionale di ognuno di noi, è importante sapere che tale applicazione non è priva di rischi.

Lo sviluppo delle tecnologie infatti, offre ai malintenzionati una multitudine di possibilità in più di truffare gli utenti online.

Anche l’app di WhatsApp, nonostante le impostazioni di privacy adottate e il sistema di crittografia end-to-end, non ne è completamente immune.

WhatsApp, consigli per tutelarsi

Così, al fine di prevenire il rischio di un’eventuale hackeraggio e difendere i propri dati da attacchi esterni si offrono una serie di consigli utili da rispettare: