WhatsApp, arrivano i canali come Telegram

Whatsapp, la piattaforma di messaggistica istantanea che ad oggi vanta più di due milioni di iscritti in tutto il mondo, stupisce i suoi fruitori su sempre nuovi aggiornamenti.

Seppur l’applicazione si impone a tutti gli effetti come piattaforma di messaggistica istantanea, e di restare leader indiscussa in questo settore, promuovendo un servizio di qualità e altamente efficiente, non disdegna la possibilità di ampliare le sue funzioni ed esplorare altrettanti forme di comunicazione.

Tali funzioni vengono aggiornate ed aggiunte prendendo in considerazione le esigenze del mercato, le richieste e i consigli degli utenti, ma soprattutto le iniziative dei competitors.

WhatsApp, come funzionano i canali

A tal proposito Meta, offre ai suoi utenti l’ opportunità di aprire dei canali su Whatsapp, iniziativa che ricorda assolutamente il funzionamento di Telegram.

I canali nascono per la necessità di fornire agli organizzatori degli stessi la possibilità di comunicare in maniera semplice, privata, e soprattutto velocemente aggiornamenti importanti direttamente sulla piattaforma WhatsApp.

Tali canali possono essere utilizzati per fini diversi.

Comunicare esiti di gare o di partite di calcio, ricevere informazioni circa il meteo, il traffico, o relative ad interessi e passioni varie.

Si tratta di un meccanismo di comunicazione unidirezionale, sarà infatti l’organizzatore del canale ad inviare testi, foto, file e così via.

Il prossimo obiettivo della piattaforma sarà quello di diffondere la possibilità di apertura di canali tra tutti gli utenti e di estenderne la disponibilità.