Google pronta a migliorare il comparto fotografico della famiglia Pixel 8

Google presenterà ufficialmente la famiglia Pixel 8 nel corso della seconda metà dell’anno e le indiscrezioni a riguardo si stanno moltiplicando. Stando a quanto emerso fino ad ora, la nuova famiglia rappresenterà un cambiamento notevole rispetto alla precedente generazione.

Le novità sui Pixel 8 saranno molteplici e riguarderanno il design e nuove componenti hardware. Tra queste spicca certamente il nuovo SoC Tensor G3 pensato per sfruttare al meglio le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale.

Tuttavia, in queste ore, le indiscrezioni hanno indicato anche cambiamenti sostanziali per quanto riguarda il comparto fotografico. I nuovi report indicano che Google ha scelto di equipaggiare sui Pixel 8 il nuovo sensore ISOCELL GN2. Questa soluzione sarà utilizzata come ottica principale a cui si affiancherà un teleobiettivo da 64MP. Tra le ottiche, però, mancherà una lente ultra grandangolare.

Google vuole rendere i Pixel 8 dei veri e propri cameraphone grazie all’utilizzo di un nuovo comparto fotografico con sensori evoluti

Grazie a questa combinazione di elementi fotografici, Google sembra del tutto intenzionata a rendere i Pixel 8 dei veri e propri cameraphone. Grazie al sensore Samsung ISOCELL GN2 sarà possibile migliorare la qualità degli scatti rispetto al sensore GN1 utilizzato sulla generazione precedente.

I dati indicano che il nuovo sensore è in grado di catturare il 35% di luce in più rispetto al predecessore. Questo significa che gli scatti saranno più luminosi e potranno catturare maggiori dettagli in ogni condizione. Inoltre, l’ISOCELL GN2 permette la registrazione video fino all’8K con 30fps.

Il Pixel 8 Pro, inoltre, potrà contare anche su un sensore ultra grandangolare. L’ottica scelta da Google potrebbe essere il IMX787 da 64MP di Sony. Il sensore avrà un’apertura maggiore con capacità di scatto migliorate per rendere più versatile l’ottica.