Whatsapp, 5 aggiornamenti futuri da non perdere

Whatsapp, la piattaforma di messaggistica istantanea, è in costante aggiornamento.

Sembra infatti che gli operatori dell’app non riposino mai.

Ogni giorno assistiamo all’introduzione di funzioni e servizi sempre più innovativi, ciò perchè la piattaforma incita da sempre i suoi utenti a fornire recensioni, richieste e consigli circa l’inserimento di nuove funzioni, o la modifica e il miglioramento di quelle già esistenti.

In quest’ottica in costante sviluppo, Whatsapp ha già fornito una piccola anticipazione delle innovazioni che dovremmo aspettarci prossimamente, di cui l’implementazione è ancora in corso, ma il cui lancio ufficiale non sembra essere poi così lontano.

A tal proposito, riportiamo di seguito 5 previsioni di servizi che la piattaforma si prepara a ultimare e a lanciare nei prossimi mesi

1. Bloccare i messaggi;

Con questa nuova funzione si avrà la possibilità di bloccare i messaggi di una specifica chat, in modo da poterli reperire più facilmente e rapidamente in un secondo momento.

Per bloccare il messaggio apparirà una piccola icona, presente sulla finestra della chat, riguarante la porzione di testo desiderata, alla quale sarà possibile accedere velocemente cliccandoci sopra.

2. “Visualizza una volta” per gli audio;

La funzione “Visualizza un volta” attualmente è disponibile solamente per le immagini, tuttavia whatsapp sembra voler introdurre questa funzione anche per le note vocali.

Ciò risulta particolarmente utile per coloro che utilizzano spesso gli audio per comunicare magari informazioni sensibili, e si sentono più sicuri nel non avere più una loro traccia sul dispositivo proprio e altrui dopo l’invio.

Whatsapp, nuove funzioni desktop

3. Nome Utente e Condivisione dello schermo;

Al pari delle moderne piattaforme internet utilizzate per vieochiamate e riunioni aziendali, anche Whatsapp decide di introdurre la possibilità di condivisione del proprio schermo con altri utenti e l’inserimento di un nome utente univoco, identificativo del proprio account.

Ciò consentirà non solo un’aumento sostanziale dell’utilizzo dell’applicazione in ambito lavorativo ed aziendale ma, con l’introduzione del nome utente, sarà possibile aggiungere nuovi contatti senza avere necessariamente il numero di telefono.

In più anche in questo caso le conversazioni saranno protette dal sistema di crittografia end-to-end.

4. Whatsapp per Window, aggiornata

L’applicazione per Window affronta un ulteriore aggiornamento, diventando non solo più veloce, ma favorendo anche la possibilità di aggiungere oltre 30 utenti nelle videochiamate.

Ciò consente di sfruttare al meglio la possibilità di avvalersi di schermi più grandi e rendere più semplici e rapide prestazioni attualmente più complesse.

5. Blocco schermo per Whatsapp per pc

Sappiamo che sul cellulare è possibile inserire la funzione di blocco schermo, per evitare che altre persone possano utilizzare il nostro cellulare senza permesso.

Whatsapp si sta muovendo al fine di rendere disponibile la funzione blocco schermo anche per la sua piattaforma, in modo da aggiungere nuovi livelli di sicurezza e proteggere maggiormente le proprie chat. Questo aggiornamento riguarderà sia Window sia Mac.