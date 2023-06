Whatsapp, scopri tutti i trucchi e le funzioni nascoste

Whatsapp ad oggi si presenta come la migliore applicazione di messaggistica istantanea al mondo.

Essa infatti con un numero suoeriore a 4 milioni di utenti iscritti, supera le statistiche e i risultati di tutte le altre app di messaggistica disponibili sul mercato, come Telegram.

La grande popolarità dell’applicazione è sicuramente dovuta ai servizi e le funzioni offerte, ma anche e soprattutto al fatto che Whatsapp si mostra da sempre attenta e attivamente interessata alle richieste e consigli dei propri clienti.

Fornendo giorno per giorno un servizio di qualità e in continuo aggiornamento.

Whatsapp e i principali trucchi dell’app

Di seguito riportiamo i migliori trucchi e funzioni Whatsapp ancora poco conosciute e davvero molto utili.

1. Aprire lo stesso Whatsapp su due telefoni;

Tale funzione è possibile e disponibile sia per dispositivi Android sia IPhone.

Innanzitutto bisogna scaricare l’applicazione su entrambi i telefoni, dopodiche basta seguire alcuni sempplici passaggi:

Dopo aver istallato l’app e aver accettato le relative opzioni di utilizzo, si passa alla schermata in cui viene chiesto il numero di telefono, da qui bisogna cliccare sui tre puntini in alto a destra;

e aver accettato le relative opzioni di utilizzo, si passa alla schermata in cui viene chiesto il numero di telefono, da qui bisogna cliccare sui tre puntini in alto a destra; Cliccare su “ Collega un Dispositivo “, verrà generato un QR code ;

“, verrà generato un ; Aprire Whatsapp sul cellulare principale e cliccare su “ Impostazioni “, in basso a destra;

“, in basso a destra; Cliccare su “ Dispositivi collegati ” e poi su “ Collega dispositivo “;

” e poi su “ “; Infine, basta inquadrare con la fotocamera il codice QR del secondo telefono ed il gioco è fatto.

2. Cercare una specifica conversazione

Nel caso in cui si voglia riprendere un’informazione che ci è stata inviata in una chat specifica ma non vogliamo scorrere l’intera conversazione, bisogna seguire questi pochi passaggi:

Cliccare su “ Chat “, poi su “ Chat Specifica “

“, poi su “ “ “ Informazioni di Contatto “;

“; Nella barra di ricerca digitare la porzione di testo che si intende recuperare.

Tale procedimento vale sia per i telefoni Androis sia IOS.

3. Trovare con chi chatti di più

Si tratta di una funzione che ti consente di individuare il contatto con cui sei solito scambiare un maggior numero di messaggi.

Cliccare su “ Impostazioni ” e “ Archiviazione e Dati “;

” e “ “; “Gestisci Archiviazione“;

Di seguito apparirà un elenco di contatti ordinato in base allo spazio di archiviazione utilizzato.

4. Personalizzare lo sfondo per ogni chat

Sappiamo che Whatsapp ci consente di cambiare lo sfondo delle nostre chat, tuttavia abbiamo anche la possibilità di selezionare uno sfondo diverso per ogni contatto.

Selezionare la chat specifica , e cliccare sul nome del nostro contatto;

, e cliccare sul nome del nostro contatto; Cliccare su “Sfondo e Audio” e scegli uno sfondo.

5. Messaggi a scomparsa

Per far sparire tutte le conversazioni di una determinata chat per intervalli di tempo che vanno da ogni 24 ore, 7 giorni o ogni 90 giorni.

Basta selezionare la chat specifica e cliccare sul nome del contatto in questione;

e cliccare sul nome del contatto in questione; Cliccare su “Messaggi scomparsi” e selezionare l’opzione di tempo desiderata.

Queste sono solo alcune delle innumerevoli funzioni che l’app di messagistica istantanea offre giorno per giorno ai suoi numerosi utenti.