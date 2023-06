Sulla piattaforma Amazon è disponibile lo smartwatch Amazfit Bip U a soli 35.99 euro a prezzo scontato. Si tratta di un dispositivo molto apprezzato dagli utenti e con tantissime funzioni nonostante il prezzo contenuto.

Il Bip U di Amazfit offre una ricca serie di specifiche tecniche, progettate per rendere la tua vita più semplice, efficiente e salutare. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazfit Bip U in offerta su Amazon

Lo schermo del dispositivo, grazie ai suoi 1.43 pollici vi permette di leggere comodamente tutte le informazioni utili ed essenziali. Lo smartwatch è anche dotato di oltre 60 modalità sportive per permettervi di monitorare ed analizzare molto precisamente ogni vostro progresso. Inoltre fornisce anche il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 tutti i giorni, del sonno e del livello di stress.

Vi fornisce anche un feedback dettagliato sul vostro stato di salute, in modo che possiate rendervi conto del vostro benessere generale. La batteria assicura una lunga durata in modo che possiate rimanere connessi senza la paura di rimanere senza ricarica. Il Bip U non è solo funzionale, ma anche esteticamente attraente. Con un design leggero e sottile.

Con la sincronizzazione dei dati con lo smartphone, il Bip U vi permette di ricevere notifiche di chiamate, messaggi e app direttamente al vostro polso. Be che dire? non gli manca nulla e pensate che potete aggiudicarvelo per soli 35.99 euro sulla piattaforma Amazon!.