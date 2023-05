Tim, una delle più importanti aziende italiane, leader nel mercato delle telecomunicazioni, con sedi in Italia e Brasile, annuncia ufficialmente alcune interessanti novità per i suoi vecchi e nuovi clienti.

Tim, ecco le novità per le famiglie

Le principali novità Tim riguardano in particolar modo il servizio di telefonia fissa, con riferimento specifico al servizio Wifi Special Family.

Tale offerta disponibile per quelle famiglie che presentano un reddito inferiore a 20.000 euro, porta con sè grandi novità.

In vigore già dal 28 Maggio, il servizio prevede un canone di 29,90 euro al mese.

Tale canone comprende:

Tutte le offerte già stabilite per quanto riguarda la linea fissa ;

; Internet e WiFi, disponibile sia in ADSL sia in Fibra ottica alla massima velocità ;

; Un Tablet Samsung in omaggio dal valore complessivo di 240 euro, prezzo che potrà essere rateizzato con 8 euro al mese per 30 mesi.

Per coloro che invece non sono interessati al Tablet o preferiscono restituirlo, verrà detratta dall’ offerta lo sconto per famiglie di 3 euro al mese, e il canone scenderà a 24,90 euro al mese.

Nuova proproga dei contratti

Oltre ai nuovi contratti per famiglie, la Tim ha deciso di attuare una proroga fino al 10 Giugno 2023 di alcune offerte esistenti, in particolare la TIM WiFi Power Top.

Si tratta dell’offerta di linea fissa ed internet alla super velocità di 2.5 Gbps, al modico prezzo di 29,90 euro al mese per i primi 12 mesi.

Prorogata ancora per il 10 Giugno 2023, anche il servizio due telefoni al prezzo di uno, per i clienti TIM Unica Power (2×1 Smartphone).

Tutto questo dispinibile ancora oggi fino al 10 Giugno.