Samsung Galaxy Tab S11 Ultra in arrivo con notch a goccia?

Qualche tempo fa erano emerse in rete alcune immagini renders del prossimo tablet top di gamma di casa Samsung. Ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy Tab S11 Ultra e, stando a quelle immagini, quest’ultimo avrà un notch a goccia sul display. Ora si è tornato a parlare in rete proprio di questo particolare. È stata infatti pubblicata da poco una nuova immagine dal vivo del tablet che sembra confermare proprio questa caratteristica. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, sembra confermato il notch a goccia sul display

In queste ultime ore è stata pubblicata in rete una nuova immagine dal vivo del prossimo tablet di casa Samsung che ci ha confermato la presenza di un notch a goccia sul display. Come già accennato in apertura, il tablet in questione è il prossimo Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. L’immagine in questione sembra dunque aver confermato ancora una volta i rumors e le indiscrezioni che erano emerse tempo fa.

Come è possibile osservare dall’immagine, il prossimo tablet top di gamma di casa Samsung avrà sul display un notch a goccia centrale che ospiterà la fotocamera anteriore. Una scelta che potrebbe sembrare insolita, ma in realtà non lo è. Osservando l’immagine pubblicata possiamo infatti notare come le cornici attorno allo schermo siano estremamente sottili e simmetriche tra loro. Data la loro sottigliezza, l’azienda non ha quindi potuto implementare la fotocamera per i selfie all’interno delle cornici e ha dovuto optare per un classico notch a goccia.

Questo notch sembra che andrà però a discostarsi da quanto ha fatto l’azienda sul precedente modello. Quest’ultimo aveva infatti un notch sul display ma era piuttosto esteso, dato che erano presenti due sensori fotografici anteriori. Per il nuovo modello, invece, sembra che l’azienda abbia optato per un notch dalle dimensioni più contenute.