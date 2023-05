Vodafone è speciale, la promo SPECIAL con 150GB distrugge TIM

I grandi numeri possono essere realizzati solo ed unicamente con i grandi mezzi di cui i gestori oggi dispongono. Certamente non ci sono grandi novità oltre a minuti, messaggi e giga per la navigazione, ma quello che cambia è la quantità di tutti questi contenuti. Ovviamente influisce in maniera positiva, o in alcuni casi negativa, anche quella che è la qualità di rete, la quale nel caso dei gestori più blasonati non può essere che un vantaggio. Vodafone è uno dei provider più avvezzi a battere la concorrenza, oltre che a recuperare i nuovi utenti a spese degli altri gestori mobili.

Il grande vantaggio che viene offerto al pubblico è di sicuro l’affidabilità: più persone infatti garantiscono di non aver ricevuto brutte sorprese nell’ultimo periodo. Grande motivo di vanto, soprattutto durante le ultime settimane, è il lancio della nuovissima offerta Special.

Vodafone rende tutto più Special, il provider lancia la promo da 150 giga al mese a 7,99 €

Se vi occorreva un grande stimolo per ritornare ad essere parte integrante della famiglia di Vodafone, potreste essere nel posto giusto. Il famoso gestore anglosassone è sceso in campo questa volta con il suo centravanti di sfondamento, rappresentato dalla famosissima offerta Special 150.

Se la vostra domanda è “cosa c’è all’interno di questa nuova soluzione?”, la risposta è presto data. Chi avrà la fortuna di ricevere un messaggio in cui verrà invitato ad un rientro da Vodafone, potrà sottoscrivere un’offerta con minuti e messaggi senza limiti, accompagnati da 150 giga in 4G+. Il prezzo sarà di 7,99 € al mese per tutti coloro che decideranno di pagare con Smart Pay.