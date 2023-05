ho.Mobile, uno dei più popolari fornitori di servizi di telefonia mobile in Italia, ha annunciato nuove offerte per i nuovi utenti e per coloro che desiderano cambiare operatore. L’organizzazione offre prezzi ragionevoli e un servizio affidabile, rendendola un’opzione popolare tra molti consumatori che sono soddisfatti del servizio e difficilmente torneranno ai loro vecchi fornitori.

L’ultimo annuncio di ho.Mobile comprende la ripresa di vecchi accordi e il lancio di nuovi contratti. Gli abbonamenti mensili a minuti e SMS illimitati e 130 Giga, 180 Giga e 230 Giga vengono gradualmente eliminati, mentre vengono ripristinati i pacchetti da 100 Giga, 150 Giga e 200 Giga con minuti e SMS illimitati.

ho.Mobile offre nuove promozioni per gli utenti

Queste offerte sono rivolte ai nuovi utenti ho.Mobile che vogliono passare da altri operatori, tra cui Iliad, Fastweb e PosteMobile. I clienti possono utilizzare queste offerte in negozio o online sul sito dell’operatore.

I clienti che passano da Iliad, Fastweb o PosteMobile possono ottenere 100 GB di traffico Internet mobile 4G, chiamate gratuite verso qualsiasi numero fisso o mobile del Paese e SMS gratuiti verso qualsiasi numero del Paese per 6,99 euro al mese. C’è anche un piano da 150 GB di Internet mobile 4G a 7,99 euro al mese o un piano da 200 GB a 9,99 euro al mese, entrambi con chiamate ed SMS illimitati all’interno del Paese.

I clienti di Kena possono approfittare di un’offerta unica di ho.Mobile, che include 150 GB di Internet mobile 4G, minuti illimitati verso tutte le linee fisse e mobili di Kena e SMS illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi di Kena a soli 7,99 euro al mese.

Per 11,99 euro al mese, ho.Mobile offre un bundle con 50 GB di banda larga mobile 4G, chiamate illimitate verso qualsiasi numero fisso o mobile nazionale e SMS illimitati verso i clienti TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile.

Dopo il 15 maggio 2023, gli utenti di telefonia mobile che attivano un nuovo numero in negozio o online avranno la possibilità di scegliere un numero di telefono unico. Questi nuovi incentivi sono stati pensati per attirare gli utenti di altri operatori offrendo prezzi convenienti e un’ampia disponibilità di dati. Ho.Mobile continua a soddisfare le diverse esigenze dei clienti di telefonia mobile in Italia offrendo la possibilità di trasferire i piani e la disponibilità di numeri di telefono unici.