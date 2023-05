Logitech vuole lanciare una console di gioco portatile incentrata sul cloud gaming in Europa.

Si chiama Logitech G Cloud e sarà disponibile gradualmente tra il 22 maggio e il 22 giugno nel Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna, Norvegia, Danimarca, Svezia e Finlandia per € 359.

I clienti europei riceveranno fino a sei mesi di Xbox Game Pass Ultimate (con Xbox Cloud Gaming), un mese di Nvidia GeForce Now (livello di abbonamento prioritario) e un mese di Shadow PC.

Quando Logitech ha annunciato Logitech G Cloud nel settembre 2022, molte persone non capivano davvero perché le persone avrebbero dovuto spendere 359 euro per una console Android portatile. A differenza della Switch, non puoi giocare a Zelda e non puoi giocare ai giochi per PC mentre sei in movimento.

Il prodotto è stato progettato specificamente per il cloud gaming. Per impostazione predefinita, il dispositivo viene fornito con le app Nvidia GeForce Now e Xbox Cloud Gaming preinstallate. Logitech afferma persino sul suo sito web che la sua console “richiede un servizio di abbonamento cloud venduto separatamente per funzionare come previsto“.

Una rivoluzione nel mondo del cloud

In alternativa, Logitech G Cloud può essere utilizzato per la riproduzione remota. Se possiedi già una Xbox o una PlayStation, puoi utilizzare il dispositivo come secondo schermo in modo da poter giocare fuori dal tuo salotto. Oppure può essere utilizzato per giocare a giochi per PC trasmessi in streaming da un PC da gioco.

Ciò significa che Logitech G Cloud non ha una potente APU, una tonnellata di memoria interna o una ventola per raffreddare il dispositivo. Invece, quello che ottieni è un bel display da sette pollici 1080p, uno slot per schede microSD, una porta USB-C, un jack per cuffie da 3,5 mm, altoparlanti, microfoni e tutti i pulsanti che ti aspetteresti da un moderno gamepad.

Sotto il cofano, Logitech G Cloud presenta un sistema Qualcomm di fascia media (lo Snapdragon 720G), 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, Bluetooth 5.1 e supporto Wi-Fi 5.

Con questa configurazione, puoi installare qualsiasi gioco su Steam e giocarci perfettamente mentre sei sul divano. Il Logitech G Cloud pesa 463 g, ovvero circa il 30% in meno rispetto allo Steam Deck. Rimane fresco e silenzioso. E la parte migliore è che non devi preoccuparti della durata della batteria, poiché tutte le attività di elaborazione intensive si svolgono sul server remoto.