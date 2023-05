Gli sviluppatori di WhatsApp cercano costantemente di confermare il primato della piattaforma di messaggistica istantanea in un mercato sempre più ricco di rivali. Una delle novità più interessanti per il pubblico, da qui alle prossime settimane, potrebbe essere il lancio definitivo dei messaggi che scompaiono.

WhatsApp cambia le norme per la privacy con i messaggi fantasma

L’annuncio fatto ad inizio primavera da parte dei leaker di WABetaInfo prevede il lancio su WhatsApp dei cosiddetti “messaggio a tempo”, ossia messaggi che avranno una durata di tempo limitata nella cronologia delle conversazioni e che saranno destinati a scomparire dalla visione dei destinatari. I messaggi a tempo, o messaggi fantasma potranno essere utilizzati tanto per l’invio di testi, quanto per l’invio di materiale multimediale.

L’upgrade messo in programma da WhatsApp avrebbe come punto di riferimento le novità già inaugurate con Instagram Direct. I messaggi a tempo avrebbero come punto centrale un privilegio maggiore degli iscritti alla chat e della loro riservatezza. Con questa tecnica sarebbe infatti più difficile condividere messaggi in forma anonima con persone terze.

Questo upgrade potrebbe inoltre fare il paio con una novità già da tempo studiata dagli sviluppatori di WhatsApp: l’introduzione di una funzione per evitare lo screenshot alle conversazioni. Così facendo gli utenti non avrebbero più la possibilità di condividere messaggi o file multimediali senza il consenso del reale mittente.

I leaker già hanno dato notizie circa la sperimentazione in fase beta di queste novità. In base a quelli che saranno i tempi per il roll out, WhatsApp rilascerà aggiornamenti a riguardo sia per gli iPhone che per i device Android.