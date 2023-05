WhatsApp, nuovo aggiornamento e chat trasferibili: ecco come

sponsor

Ora come ora la migrazione dei dati che viene concessa da WhatsApp agli utenti in possesso di un iPhone con a bordo il sistema operativo iOS è disponibile solo ed unicamente con creazione di un backup delle chat su iCloud.

È presente inoltre una funzione che viene chiamata “Trasferisci chat su ‌iPhone‌”, la quale permette agli utenti di fare tutto rapidamente. Si parla però insistentemente durante le ultime ore di una novità che semplificherà il tutto offrendo la possibilità di trasferire i dati in maniera più intuitiva.

WhatsApp, ecco come funzionerà la novità per migrare i dati e la cronologia della chat su un altro iPhone

La grande novità è stata notata dai più attenti tra le notizie del celebre portale che si occupa di indiscrezioni su WhatsApp, il quale prende il nome di WABetaInfo. Questo nuovo servizio che verrà integrato all’interno della famosissima applicazione, offrirà infatti un grande vantaggio a tutti coloro che hanno solo 5 giga di spazio di archiviazione gratuito utilizzando iCloud. Non avendo quindi lo spazio utile e disponibile per eseguire un backup della cronologia delle proprie chat sui server del mondo Apple, verrà data un’ulteriore opportunità.

Si tratta quindi della nuova funzione di trasferimento delle chat, la quale non è ora disponibile per tutti. Stiamo parlando infatti di un nuovo aggiornamento del quale attualmente solo alcuni utenti iscritti al programma beta possono servirsi. Nei prossimi giorni con grande probabilità tale opzione sarà estesa ad un numero maggiore di persone, anche se non si sa quando arriverà sulla versione stabile di iOS.