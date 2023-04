Whatsapp, è possibile passare da iOS ad Android senza perdere i dati

WhatsApp ha confermato che migrare i dati dell’app tra Android e iOS è possibile e soprattutto facilissimo (come indicato nel changelog della versione 22.17.77 stabile di iOS). Ecco come farlo in pochi semplici passaggi.

Whatsapp: ecco come effettuare il passaggio dei file

La funzione di cui stiamo per parlarvi consente di trasferire informazioni sull’account, foto del profilo, chat singole e di gruppo, cronologia delle chat, contenuti multimediali e impostazioni da WhatsApp per Android a quello per iOS. Tuttavia, la cronologia delle chiamate e il nome visualizzato non vengono trasferiti.

È importante sapere che i dati trasferiti:

Non vengono archiviati nel cloud f ino a quando non viene creato un backup su iCloud.

ino a quando non viene creato un backup su iCloud. N on possono essere visualizzati da WhatsApp.

da WhatsApp. Rimangono memorizzati nello smartphone Android fino a quando non si elimina WhatsApp o non viene cancellata la memoria dello smartphone.

WhatsApp quindi ha offerto la possibilità di effettuare la migrazione inversa (da iPhone ad Android) con gli smartphone Pixel e basati su Android 12 dall’autunno scorso. Per farlo è necessario rispettare i seguenti requisiti:

Smartphone Android con Android 5.0 o versioni successive.

o versioni successive. Smartphone iOS con iOS 15.5 o versioni successive.

o versioni successive. WhatsApp per Android in versione 2.22.7.74 o successive.

o successive. WhatsApp per iOS in versione 2.22.19.70 o successive.

o successive. App Passa a iOS installata sullo smartphone Android.

installata sullo smartphone Android. Utilizzare lo stesso numero di telefono su entrambi i dispositivi.

i dispositivi. La migrazione può essere effettuata solo su un iPhone impostato o ripristinato alle impostazioni di fabbrica per l’associazione all’app Passa a iOS.

per l’associazione all’app Passa a iOS. Entrambi i dispositivi devono essere collegati alla rete elettrica e alla stessa rete Wi-Fi (lo smartphone Android può anche essere connesso in hotspot all’iPhone).

Istruzioni

Segui questi passaggi per avviare la migrazione: